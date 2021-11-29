Метавселенная стала основой трофея Russian Creative Awards В России провели хакатон по разработке концептуального решения трофея национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. 29 ноября, 16:12 Фото © Russian Creative Awards

Идея о запуске премии появилась на Российской креативной неделе (Russian Creative Week), крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, два года подряд собирающем в московском парке Горького сотни ведущих спикеров и сотни тысяч гостей. Награда учреждена по инициативе Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

Первая независимая национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards выявляет и поддерживает проекты с инновационным походом, которые оказали влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание общественности и произвели мощный социокультурный эффект.

Хакатон провели некоммерческая организация "Креативная экономика" совместно с "Роскультцентром" и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнёрстве с Союзом дизайнеров России.

В конкурсе приняло участие 11 студенческих команд из четырёх творческих вузов страны. Студенты разработали 16 визуальных концептов для образа статуэтки для Russian Creative Awards в виде предмета, в котором должно быть отражено актуальное видение креативных индустрий в России, проработаны функциональные и эстетические характеристики.

Победившая команда — студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица: Егор Елисеев, Евгений Назаров, Дарья Цветкова создали особенную концепцию награды премии.

В поисках образа, который не просто олицетворял бы идею креатива, но и подчёркивал уникальную айдентику творцов и будущих обладателей премии, дизайнеры решили взять за основу символ "семечка" в виде метапланеты. По их замыслу, она содержит в себе живое воплощение креативности, а победитель в одной из десяти номинаций станет её первооткрывателем. В зеркальной поверхности трофея отразится его обладатель с его уникальным взглядом и креативностью.

Наша цель заключалась в создании символа, который бы отражал понимание креативности как целого космоса. Концептуальный образ — семечко-трофей новой метавселенной, символизирующее непрерывный профессиональный рост победителя, позволяющий ему войти в "новую реальность" и посадить на этой метапланете своё креативное ремесло, чтобы оно прорастало в жизнь. Преемственность помогает передать возможность войти в эту креативную дверь следующему победителю, но у предыдущего всегда будет свой ключ в виде сердца его семечка. С течением времени трение между основными деталями семечка создают неповторимый рисунок, как на виниловой пластинке, "записывая" ощущения и передавая их следующему победителю Егор Елисеев Студент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица

Представленные проекты оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: Елена Гребенева, директор АНО "Креативная экономика";

Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий;

Виталий Ставицкий, президент Союза дизайнеров России, вице-президент АНО "Агентство креативных индустрий", академик Национальной академии дизайна, член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации;

Сергей Смирнов, промышленный дизайнер, руководитель SmirnovDesign.

Все участники прошедшего хакатона получили благодарности от организаторов, а победители будут приглашены на закрытую торжественную церемонию вручения первой национальной премии в сфере креативных индустрий России, которая состоится в Москве 18 декабря в КЗ "Зарядье".

Авторы Алексей Краузе