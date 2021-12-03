Путин поручил кабмину до 7 декабря разработать план по борьбе с омикрон-штаммом

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам 13-го инвестиционного форума "Россия зовёт!".

"Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", — говорится в списке опубликованных поручений.

Также глава государства распорядился "рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ по согласованию с Минздравом России и Роспотребнадзором утвердить региональные планы действий, направленные на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19)". Срок выполнения поручений — 7 и 15 декабря 2021 года соответственно. Ответственными назначены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и глава Роспотребнадзора Анна Попова.