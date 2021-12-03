Астролог Безбородный предсказал, что сулит закрытие коридора затмений 2021 года

Последнее в этом году солнечное затмение, которое произойдёт 4 декабря, будет в знаке Стрельца. Это может повлиять на то, что многими странами будут введены новые ограничения на перемещение людей. Космическое явление закрывает так называемый коридор затмений, который принёс информацию о продолжении пандемии. В данном случае остаётся только наблюдать, как будут развиваться события, рассказал Лайфу астролог Сергей Безбородный.

"Затмение происходит в субботу, поэтому деловая активность не сильно высока, поэтому на бизнес и карьеру сильного влияния не окажет. Оно только подтвердит, что история "омикрона" получит своё официальное развитие, то есть после этого затмения люди столкнутся с новыми ограничениями. В частности, затмение, возможно, повлияет на проработку вопроса о продолжении новогодних каникул. Ссор будет не больше, чем в обычный день. Но данное затмение будет обладать именно ограничительным характером", — сказал он.

Астролог уточнил, что, когда "солнечное затмение закрывает коридор", это в большей степени влияет на судьбы простых людей, нежели на политику или экономику.