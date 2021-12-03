Новым гендиректором VK назначен Владимир Кириенко

Первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко станет новым генеральным директором интернет-холдинга VK. Он сменит Бориса Добродеева, который занимал эту должность с 2016 года.

Кириенко — опытный антикризисный менеджер, не чужой для IT-сферы человек. С 2016 года сын первого заместителя главы Администрации Президента Владимир Кириенко отвечал за развитие сети дата-центров "Ростелекома", цифровую трансформацию холдинга, а также за проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

С момента его прихода в "Ростелеком" выручка компании увеличилась в полтора раза — с 300 до 545 миллиардов рублей по итогам 2020 года. Кроме того, он перестроил работу компании так, что более 50% доходов от общей выручки стали приносить именно цифровые сервисы.