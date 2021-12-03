Ушаков: Определена дата переговоров Путина и Байдена

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что общение Владимира Путина и Джо Байдена в формате видео-конференц-связи готовится достаточно активно. Такая беседа может состояться после визита российского лидера в Индию 6 декабря.

"Контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции", — рассказал он. "Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной".