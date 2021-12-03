Ушаков: Определена дата переговоров Путина и Байдена
По мнению помощника президента РФ по международным делам, лидеры могут обсудить, в частности, вопрос продвижения НАТО на Восток.
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Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что общение Владимира Путина и Джо Байдена в формате видео-конференц-связи готовится достаточно активно. Такая беседа может состояться после визита российского лидера в Индию 6 декабря.
"Контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции", — рассказал он. "Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной".
Помощник Владимира Путина по международным делам напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости проведения совместно с коллегами из ведущих стран работы по достижению соответствующих юридических договорённостей, которые исключали бы любые продвижения НАТО на Восток. По мнению дипломата, эту тему могут обсудить в ходе своего общения Путин и Байден.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на переговоры президентов в ближайшие дни.
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