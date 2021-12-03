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Памфилова назвала электронное голосование на выборах очень перспективным

Она отметила, что данный вид участия в выборах не замещает и не подменяет традиционную систему.

3 декабря, 12:49
<p>Фото © K<a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">remlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала об эффективности ДЭГ (дистанционное электронное голосование). В этом году оно применялось больше, чем ранее. Специалисты проанализировали все его плюсы и минусы.

"Конечно, Владимир Владимирович, форма очень перспективная. Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием. Но тем не менее, изучив все плюсы и минусы, считаю, что, работая интенсивно, мы всё-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы", — цитирует её пресс-служба Кремля.

Эксперт: Памфилова приняла массу усилий для того, чтобы выборы прошли честно и прозрачно

Эксперт: Памфилова приняла массу усилий для того, чтобы выборы прошли честно и прозрачно

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.

Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД будут представители трёх политсил ("Гражданской платформы", "Родины" и Партии роста), победивших в одномандатных округах.

В Минцифры заявили о готовности расширить электронное голосование на всю страну

В Минцифры заявили о готовности расширить электронное голосование на всю страну

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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