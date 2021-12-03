Памфилова назвала электронное голосование на выборах очень перспективным

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала об эффективности ДЭГ (дистанционное электронное голосование). В этом году оно применялось больше, чем ранее. Специалисты проанализировали все его плюсы и минусы.

"Конечно, Владимир Владимирович, форма очень перспективная. Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием. Но тем не менее, изучив все плюсы и минусы, считаю, что, работая интенсивно, мы всё-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы", — цитирует её пресс-служба Кремля.

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.