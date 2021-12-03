Суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал "Радыё Свабода — Беларусь"

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОП) МВД Белоруссии признало экстремистскими материалами информационную продукцию телеграм-канала "Радыё Свабода — Беларусь" (белорусскоязычное подразделение "Радио Свобода"*). Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-аккаунте.

"Такое решение принято судом Центрального района Минска", — отметили в управлении и уточнили, что это касается также его аккаунтов в социальных сетях и видеохостинге "Ютуб".

Ранее Лайф писал, что КГБ Белоруссии признал экстремистским частное информационное агентство — БелаПАН. Указывается, что группа граждан из числа сотрудников издания осуществляет экстремистскую деятельность.