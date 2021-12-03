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Суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал "Радыё Свабода — Беларусь"

Аналогичные решения приняты относительно его аккаунтов в социальных сетях и видеохостинге "Ютуб".

3 декабря, 12:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОП) МВД Белоруссии признало экстремистскими материалами информационную продукцию телеграм-канала "Радыё Свабода — Беларусь" (белорусскоязычное подразделение "Радио Свобода"*). Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-аккаунте.

"Такое решение принято судом Центрального района Минска", — отметили в управлении и уточнили, что это касается также его аккаунтов в социальных сетях и видеохостинге "Ютуб".

Ролик с католическим священником признан экстремистским в Белоруссии

Ролик с католическим священником признан экстремистским в Белоруссии

Ранее Лайф писал, что КГБ Белоруссии признал экстремистским частное информационное агентство — БелаПАН. Указывается, что группа граждан из числа сотрудников издания осуществляет экстремистскую деятельность.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов в России.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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