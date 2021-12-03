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Резко согнулся над лужей крови: Появилось полное видео разборок со стрельбой между водителем Cadillac и таксистом в Москве

Как сообщалось ранее, конфликт мог произойти из-за того, что мужчины не поделили улицу.

3 декабря, 12:33

Кадр из видео © SHOT

Кадры разборок со стрельбой между водителем Cadillac и таксистом в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Полное видео дорожного конфликта между водителем Cadillac и таксистом на Большой Грузинской улице в Москве появилось в телеграм-канале SHOT. На кадрах видно, что владелец "кадиллака" сначала ударил таксиста по лицу, а затем вернулся к авто за оружием, которое держал, по всей видимости, под рукой.

Водитель Cadillac пустил оружие в ход, когда между ним и таксистом завязался нешуточный бой. Извозчик, судя по видео с камер, не хотел давать спуску своему оппоненту и кидался на него с кулаками. В один момент он схватился за живот и начал пятиться к машине — видимо, тогда соперник в него выстрелил. Владелец "кадиллака" при этом положил оружие обратно в машину и подошёл к раненому поближе.

Не поделили дорогу: Камеры сняли разборки со стрельбой между водителем Cadillac и таксистом в Москве

Не поделили дорогу: Камеры сняли разборки со стрельбой между водителем Cadillac и таксистом в Москве

Как сообщал Лайф, стрельба произошла в центре Москвы сегодня днём. На месте разборок осталась огромная лужа крови, смотря на которую сложно поверить в то, что пострадавший выжил. 34-летнего таксиста госпитализировали, а стрелка задержали. Водитель Cadillac объяснил на допросе, почему расстрелял оппонента.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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