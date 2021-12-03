Кадры разборок со стрельбой между водителем Cadillac и таксистом в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Полное видео дорожного конфликта между водителем Cadillac и таксистом на Большой Грузинской улице в Москве появилось в телеграм-канале SHOT. На кадрах видно, что владелец "кадиллака" сначала ударил таксиста по лицу, а затем вернулся к авто за оружием, которое держал, по всей видимости, под рукой.

Водитель Cadillac пустил оружие в ход, когда между ним и таксистом завязался нешуточный бой. Извозчик, судя по видео с камер, не хотел давать спуску своему оппоненту и кидался на него с кулаками. В один момент он схватился за живот и начал пятиться к машине — видимо, тогда соперник в него выстрелил. Владелец "кадиллака" при этом положил оружие обратно в машину и подошёл к раненому поближе.