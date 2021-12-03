Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой, на которой президент отметил, что закон об иноагентах должен "отвечать тем целям, ради которых он принят". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также на встрече с председателем ЦИК РФ российский лидер заявил, что "закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан". Памфилова в ответ заверила, что никто из иноагентов не был ущемлён в правах на сентябрьских выборах — СМИ, наблюдатели и другие иноагенты на равных условиях со всеми остальными принимали в них участие.

"В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов", — заявила она.