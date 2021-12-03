Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан
Российский лидер отметил, что знает о внесении корректировок в документ.
Фото © Сайт Кремля
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой, на которой президент отметил, что закон об иноагентах должен "отвечать тем целям, ради которых он принят". Об этом сообщается на сайте Кремля.
Также на встрече с председателем ЦИК РФ российский лидер заявил, что "закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан". Памфилова в ответ заверила, что никто из иноагентов не был ущемлён в правах на сентябрьских выборах — СМИ, наблюдатели и другие иноагенты на равных условиях со всеми остальными принимали в них участие.
"В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов", — заявила она.
Ранее Путин обсудил с членами Совбеза подростковую преступность. На встрече в видеоформате присутствовали председатель Совета Федерации, руководитель Администрации Президента, министр обороны, директор Службы внешней разведки, генеральный прокурор и другие.
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