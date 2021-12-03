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Капитан "Локомотива" Гильерме пропустит три-четыре месяца после операции

Он получил травму в ноябре в матче 15-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".

3 декабря, 12:38
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Капитан московского "Локомотива" Маринато Гильерме успешно перенёс операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок восстановления 35-летнего вратаря составит от трёх до четырёх месяцев.

"Всё прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся", — написал Гильерме в "Инстаграме".

Голкипер получил травму в ноябре в матче 15-го тура чемпионата против грозненского "Ахмата". У Гильерме было выявлено повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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