Капитан "Локомотива" Гильерме пропустит три-четыре месяца после операции

Капитан московского "Локомотива" Маринато Гильерме успешно перенёс операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Всё прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся", — написал Гильерме в "Инстаграме".