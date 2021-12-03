Капитан "Локомотива" Гильерме пропустит три-четыре месяца после операции
Он получил травму в ноябре в матче 15-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".
Фото © ФК "Локомотив"
Капитан московского "Локомотива" Маринато Гильерме успешно перенёс операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник. Об этом сообщается на сайте клуба.
Срок восстановления 35-летнего вратаря составит от трёх до четырёх месяцев.
"Всё прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле. Спасибо доктору Янне и всем вам за сообщения с поддержкой. Скоро увидимся", — написал Гильерме в "Инстаграме".
Голкипер получил травму в ноябре в матче 15-го тура чемпионата против грозненского "Ахмата". У Гильерме было выявлено повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.
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