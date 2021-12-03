Боксёр Костя Цзю выпускает коллекцию NFT-карточек

Коллекция будет разбита на 34 серии — по количеству боёв в профессиональной карьере Цзю, а также на три категории: Bronze, Silver и Gold. Боксёр разработал этот проект совместно с крупнейшим маркетплейсом Binance NFT и агентством CZG.

"Поддержка зрителей и болельщиков на протяжении многих лет очень помогала мне в карьере. И сейчас в благодарность за неё я хочу поделиться своей историей с поклонниками спорта, которому посвятил всю жизнь. Я постарался сделать этот проект максимально насыщенным и интересным для аудитории, потому владельцы карточек получат не просто красивую коллекционную картинку. Будет разыграно много символических подарков от меня, в том числе реликвии — бумажные постеры к моим боям. И я с удовольствием лично пообщаюсь с самыми удачливыми и потренирую их!" — заявил Цзю.