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Боксёр Костя Цзю выпускает коллекцию NFT-карточек

Все NFT будут доступны на платформе Binance, карточки GOLD будут продаваться в формате аукциона.

3 декабря, 12:55
<p>Боксёр Костя Цзю. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Боксёр Костя Цзю. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов в полусреднем весе Костя Цзю запускает серию NFT-карточек в честь 20-летия титульного поединка с американцем Забом Джудой. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

Коллекция будет разбита на 34 серии — по количеству боёв в профессиональной карьере Цзю, а также на три категории: Bronze, Silver и Gold. Боксёр разработал этот проект совместно с крупнейшим маркетплейсом Binance NFT и агентством CZG.

Владельцы всех карточек получат скидку на продукцию магазина Цзю и могут выиграть персональные тренировки, подарки с автографом. Также они могут получить возможность посетить спортивные мероприятия в сопровождении спортсмена.

"Поддержка зрителей и болельщиков на протяжении многих лет очень помогала мне в карьере. И сейчас в благодарность за неё я хочу поделиться своей историей с поклонниками спорта, которому посвятил всю жизнь. Я постарался сделать этот проект максимально насыщенным и интересным для аудитории, потому владельцы карточек получат не просто красивую коллекционную картинку. Будет разыграно много символических подарков от меня, в том числе реликвии — бумажные постеры к моим боям. И я с удовольствием лично пообщаюсь с самыми удачливыми и потренирую их!" — заявил Цзю.

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Все NFT будут доступны на платформе Binance с 6 декабря. Карточки GOLD будут продаваться в формате аукциона.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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