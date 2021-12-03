Боксёр Костя Цзю выпускает коллекцию NFT-карточек
Все NFT будут доступны на платформе Binance, карточки GOLD будут продаваться в формате аукциона.
Боксёр Костя Цзю. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов в полусреднем весе Костя Цзю запускает серию NFT-карточек в честь 20-летия титульного поединка с американцем Забом Джудой. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".
Коллекция будет разбита на 34 серии — по количеству боёв в профессиональной карьере Цзю, а также на три категории: Bronze, Silver и Gold. Боксёр разработал этот проект совместно с крупнейшим маркетплейсом Binance NFT и агентством CZG.
Владельцы всех карточек получат скидку на продукцию магазина Цзю и могут выиграть персональные тренировки, подарки с автографом. Также они могут получить возможность посетить спортивные мероприятия в сопровождении спортсмена.
"Поддержка зрителей и болельщиков на протяжении многих лет очень помогала мне в карьере. И сейчас в благодарность за неё я хочу поделиться своей историей с поклонниками спорта, которому посвятил всю жизнь. Я постарался сделать этот проект максимально насыщенным и интересным для аудитории, потому владельцы карточек получат не просто красивую коллекционную картинку. Будет разыграно много символических подарков от меня, в том числе реликвии — бумажные постеры к моим боям. И я с удовольствием лично пообщаюсь с самыми удачливыми и потренирую их!" — заявил Цзю.
Все NFT будут доступны на платформе Binance с 6 декабря. Карточки GOLD будут продаваться в формате аукциона.
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