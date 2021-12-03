Памфилова: Около половины кандидатов на выборах в сентябре были новичками
По словам главы ЦИК, это сбалансированное соотношение опыта и новых людей, которые могут принести "какую-то новую струю".
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Александр Щербак
На прошедших в сентябре российских выборах всех уровней около половины кандидатов были новичками. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
"Ещё один важный аспект этой кампании, на который я бы обратила внимание, — это то, что на всех уровнях выборов пришло около половины новых кандидатов", — сказала она.
По словам Памфиловой, это дорогого стоит, ведь это свежий взгляд на политическую ситуацию. Она отметила, что это сбалансированное соотношение опыта и новых людей, которые могут принести "какую-то новую струю".
Ранее Лайф писал, что глава ЦИК Элла Памфилова приняла массу личных усилий для того, чтобы сентябрьские выборы в Госдуму прошли честно и прозрачно. По данным опроса, более 70% граждан считают, что выборы прошли без нарушений или почти без нарушений. Это значит, что Центризбирком сработал профессионально, говорят политологи.
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