Памфилова: Около половины кандидатов на выборах в сентябре были новичками

На прошедших в сентябре российских выборах всех уровней около половины кандидатов были новичками. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"Ещё один важный аспект этой кампании, на который я бы обратила внимание, — это то, что на всех уровнях выборов пришло около половины новых кандидатов", — сказала она.

По словам Памфиловой, это дорогого стоит, ведь это свежий взгляд на политическую ситуацию. Она отметила, что это сбалансированное соотношение опыта и новых людей, которые могут принести "какую-то новую струю".