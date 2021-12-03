Технолог Агапкин рассказал об овоще, который вреднее колбасы

Колбаса по количеству нитратов уступает свёкле, их в ней в 20 раз меньше. Об этом сообщил "Звезде" технолог мясопереработки Павел Агапкин, комментируя распространённое убеждение о вредности колбасы.

"Свёклу мы обычно жарим на сковороде, и в этот момент в свёкле из нитратов образуется дикое количество нитрита. Посмотрите содержание нитрата в свёкле — до 1 000 мг/кг. В колбасе содержится до 50мг/кг", — уточнил эксперт.

При этом Агапкин не согласен с тем, что нитриты сильно вредят здоровью. По его словам, "нитратов, которые превращаются в нитриты, мы поедаем каждый день в диких количествах". Также столетиями люди эти салаты и борщи едят — и ничего с ними страшного не случается.