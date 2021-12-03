Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия россиян к онлайн-выборам
По её словам, необходимо работать над тем, чтобы россияне не сомневались в контроле ДЭГ и понимали его механизм.
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к онлайн-выборам, чтобы ввести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) повсеместно. Об этом она сообщила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Основная проблема, которую надо решить, — это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем", — сказала председатель Центризбиркома.
Памфилова добавила, что в вопросах контроля и безопасности на выборах "мы движемся в соответствии с нашей способностью, готовностью технической".
Ранее Путин обсудил с Памфиловой закон об иноагентах. Российский лидер отметил, что знает о внесении корректировок в документ.
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