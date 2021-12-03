Ушаков заявил об активизации международных контактов Путина

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин проводит много телефонных разговоров со своими зарубежными коллегами, также проходит много личных встреч. В России с визитами за последнее время побывали лидеры Сербии, Узбекистана, Вьетнама, Армении и Азербайджана. Планируются и будущие контакты, среди которых визит Путина в Индию, встреча с премьер-министром Греции, главами СНГ.