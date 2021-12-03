Ушаков заявил об активизации международных контактов Путина
Он также напомнил, что Москва получила приглашение от китайских коллег посетить Олимпиаду и провести в Пекине переговоры лидеров двух стран.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. © ТАСС / Метцель Михаил
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин проводит много телефонных разговоров со своими зарубежными коллегами, также проходит много личных встреч. В России с визитами за последнее время побывали лидеры Сербии, Узбекистана, Вьетнама, Армении и Азербайджана. Планируются и будущие контакты, среди которых визит Путина в Индию, встреча с премьер-министром Греции, главами СНГ.
Юрий Ушаков также добавил, что Москва получила приглашение китайских коллег посетить Олимпиаду и провести в Пекине переговоры лидеров двух стран. И детали этого визита уже обсуждаются.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!", заявил, что планирует присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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