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Ушаков заявил об активизации международных контактов Путина

Он также напомнил, что Москва получила приглашение от китайских коллег посетить Олимпиаду и провести в Пекине переговоры лидеров двух стран.

3 декабря, 13:06

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. © ТАСС / Метцель Михаил

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин проводит много телефонных разговоров со своими зарубежными коллегами, также проходит много личных встреч. В России с визитами за последнее время побывали лидеры Сербии, Узбекистана, Вьетнама, Армении и Азербайджана. Планируются и будущие контакты, среди которых визит Путина в Индию, встреча с премьер-министром Греции, главами СНГ.

Юрий Ушаков также добавил, что Москва получила приглашение китайских коллег посетить Олимпиаду и провести в Пекине переговоры лидеров двух стран. И детали этого визита уже обсуждаются.

Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом

Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!", заявил, что планирует присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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