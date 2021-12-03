В России стартовал волонтёрский проект "Доступная медицинская помощь"

В России начал работу проект "Доступная медицинская помощь", в рамках которого врачи-волонтёры разных специальностей предоставляют медицинские услуги гражданам, находящимся в непростом социальном положении. Пока организация работает лишь в Тульской области, но планирует расширить географию. О том, как появился проект и какие имеет перспективы, Лайфу рассказала его автор Светлана Ведерникова.

По её словам, старт был дан в ноябре 2020 года, когда волонтёры кормили горячими обедами врачей из красной зоны. В знак благодарности медики предложили выехать с гуманитарной помощью в хитровщинский дом милосердия, который помогал бездомным и всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию без возможности обратиться за квалифицированной медпомощью.

"И вот мы с этими врачами провели осмотр подопечных организации. Так и был дан старт нашему проекту. А потом сели и подумали, почему бы не сделать это на постоянной основе. Наша команда расширилась, и сейчас у нас 12 докторов разной специальности", — рассказала Лайфу Ведерникова.

По её словам, пока медики используют личное медицинское оборудование, но в планах организации — закупить собственное. Также Ведерникова рассказала, что проект планирует расширять географию выездов до соседних регионов. Кроме того, врачи надеются, что в будущем смогут выезжать на места ЧП и оказывать экстренную помощь пострадавшим. Автор проекта добавила, что сейчас организация находится в поисках подходящего помещения, которое позволит расширяться и осуществлять полноценную деятельность.