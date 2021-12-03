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СМИ: Кокорин уйдёт из "Фиорентины" в российскую команду или один из клубов ОАЭ

В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности восемь раз, не отметившись результативными действиями.

3 декабря, 13:05
<p>Фото © ФК "Фиорентина"</p>

Фото © ФК "Фиорентина"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин покинет команду уже нынешней зимой. Об этом пишет Violanews со ссылкой на Corriere Dello Sport.

Сообщается, что 30-летний форвард вернётся в Россию или перейдёт в один из клубов ОАЭ.

"Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин — игрок "Фиорентины". Между прочим, последнее время он выходит и играет", — цитирует агента футболиста Андрея Бабича Sport24.

"Фиорентина" показала видео с тренирующимся в общей группе Кокориным

"Фиорентина" показала видео с тренирующимся в общей группе Кокориным

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянской команды он выходил на поле в общей сложности восемь раз, не отметившись результативными действиями. При этом нападающий ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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