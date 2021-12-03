СМИ: Кокорин уйдёт из "Фиорентины" в российскую команду или один из клубов ОАЭ

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин покинет команду уже нынешней зимой. Об этом пишет Violanews со ссылкой на Corriere Dello Sport.

Сообщается, что 30-летний форвард вернётся в Россию или перейдёт в один из клубов ОАЭ.

"Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин — игрок "Фиорентины". Между прочим, последнее время он выходит и играет", — цитирует агента футболиста Андрея Бабича Sport24.