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Юрий Ушаков заявил, что подготовка к переговорам Путина и Зеленского не ведётся

Он также назвал ерундой слова министра обороны Украины о том, что Россия якобы готовит эскалацию конфликта в Донбассе.

3 декабря, 13:10
<p>Юрий Ушаков. Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Юрий Ушаков. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что не знает о том, чтобы велась какая-либо подготовка к контактам Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

При этом он назвал ерундой слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Россия якобы готовит эскалацию конфликта в Донбассе. По словам Ушакова, Россия имеет право передвигать собственные войска по своей территории.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал на сложности в организации переговоров Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнял представитель Кремля. В свою очередь экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин предупредил президента Украины, что в случае встречи лидер РФ будет вести диалог жёстко.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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