Юрий Ушаков заявил, что подготовка к переговорам Путина и Зеленского не ведётся

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что не знает о том, чтобы велась какая-либо подготовка к контактам Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

При этом он назвал ерундой слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Россия якобы готовит эскалацию конфликта в Донбассе. По словам Ушакова, Россия имеет право передвигать собственные войска по своей территории.