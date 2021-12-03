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Психолог Зберовский назвал неожиданную пользу от прослушивания новостей за рулём

По его оценке, это позволит водителю оставаться в тонусе и не отвлекаться от дороги.

3 декабря, 13:11

Фото © Pixabay

Любители информационных передач сохраняют концентрацию внимания во время вождения. Главное, чтобы это был формат коротких новостей. Тогда водитель не будет углубляться в содержание услышанного и останется сосредоточенным, сообщил газете "Вечерняя Москва" психолог Андрей Зберовский.

"Если человек будет слушать какую-то долгую комедийную историю (к примеру, миниатюру Жванецкого) или беседу аналитиков, это может немного сбить. Человек глубоко уйдёт в анализ того, что он слушает, и будет отвлекаться от дороги. Формат обычных радионовостей — вполне правильный, он не позволяет "заблудиться" у себя в голове", — объяснил эксперт.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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