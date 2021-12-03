Психолог Зберовский назвал неожиданную пользу от прослушивания новостей за рулём

Любители информационных передач сохраняют концентрацию внимания во время вождения. Главное, чтобы это был формат коротких новостей. Тогда водитель не будет углубляться в содержание услышанного и останется сосредоточенным, сообщил газете "Вечерняя Москва" психолог Андрей Зберовский.

"Если человек будет слушать какую-то долгую комедийную историю (к примеру, миниатюру Жванецкого) или беседу аналитиков, это может немного сбить. Человек глубоко уйдёт в анализ того, что он слушает, и будет отвлекаться от дороги. Формат обычных радионовостей — вполне правильный, он не позволяет "заблудиться" у себя в голове", — объяснил эксперт.