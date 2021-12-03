Советский и российский актёр театра и кино Борис Щербаков принёс соболезнования в связи со смертью Нины Ургант. Артист отметил, что мы потеряли замечательную актрису, прекрасную женщину.

Щербаков напомнил, что имел счастье сняться с Ниной Николаевной в своём первом фильме после школы-студии "Ленфильм", где актриса сыграла его маму. И добавил, что навсегда запомнит её добрые материнские глаза.

"Конечно, сейчас скажут про "Белорусский вокзал". Это, безусловно, одна из её лучших работ, но ведь были же и другие, не менее [яркие роли]. Очень жаль, мои соболезнования и Андрюше, и Ване (сыну и внуку артистки — Андрею и Ивану Ургантам. — Прим. Лайфа)", — заключил телеведущий.

Родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.