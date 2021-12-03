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"Навсегда запомню её добрые материнские глаза": Борис Щербаков вспомнил, как снимался с Ниной Ургант в своём первом фильме

Актёр и телеведущий добавил, что страна потеряла великолепную актрису, женщину, человека.

3 декабря, 13:58
<p>Нина Ургант. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4432/foto/673770/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Нина Ургант. Фото © kino-teatr.ru

Советский и российский актёр театра и кино Борис Щербаков принёс соболезнования в связи со смертью Нины Ургант. Артист отметил, что мы потеряли замечательную актрису, прекрасную женщину.

Щербаков напомнил, что имел счастье сняться с Ниной Николаевной в своём первом фильме после школы-студии "Ленфильм", где актриса сыграла его маму. И добавил, что навсегда запомнит её добрые материнские глаза.

"Конечно, сейчас скажут про "Белорусский вокзал". Это, безусловно, одна из её лучших работ, но ведь были же и другие, не менее [яркие роли]. Очень жаль, мои соболезнования и Андрюше, и Ване (сыну и внуку артистки — Андрею и Ивану Ургантам. — Прим. Лайфа)", — заключил телеведущий.

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Родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.

Ранее Лайф сообщал, что умер писатель-фантаст Андрей Балабуха. Его первый рассказ "Аппендикс" был опубликован в 1967 году. Писатель известен также переводами фантастических произведений западных авторов.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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