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В Telegram произошёл глобальный сбой

Наибольшее число жалоб на работу сервиса поступает из России, Украины и Белоруссии.

3 декабря, 13:58
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой. Как следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения.

Также юзеры сообщают о проблемах с подключением к серверам и с получением сообщений. Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы испытывают пользователи из России, Белоруссии и Украины.

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Ранее Лайф писал, что сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда наибольшее число жалоб на работу соцсетей и мессенджера поступало из США, Великобритании и Германии, хотя неполадки фиксировались в том числе и в России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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