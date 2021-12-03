В Telegram произошёл глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой. Как следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения.

Также юзеры сообщают о проблемах с подключением к серверам и с получением сообщений. Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы испытывают пользователи из России, Белоруссии и Украины.