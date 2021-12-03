В Telegram произошёл глобальный сбой
Наибольшее число жалоб на работу сервиса поступает из России, Украины и Белоруссии.
Фото © ТАСС / Zuma
В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой. Как следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения.
Также юзеры сообщают о проблемах с подключением к серверам и с получением сообщений. Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы испытывают пользователи из России, Белоруссии и Украины.
Ранее Лайф писал, что сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда наибольшее число жалоб на работу соцсетей и мессенджера поступало из США, Великобритании и Германии, хотя неполадки фиксировались в том числе и в России.
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