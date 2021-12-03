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Российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей

Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, полностью все штрафы за этот год оплатил только TikTok.

3 декабря, 14:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российские суды оштрафовали компании Meta (ранее Facebook), Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей за неудаление запрещённого контента, об этом сообщили в Роскомнадзоре.

"С начала 2021 года за неудаление запрещённого контента по ст. 13.41 КоАП РФ российскими судами интернет-платформы привлечены к административной ответственности: Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, Google — на 37,5 млн рублей, TikTok — на 4,1 млн рублей", говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что TikTok оплатил штрафы полностью. Facebook оплатил 8 штрафов на общую сумму 26 миллионов рублей, Google — 3 штрафа на сумму 6 миллионов рублей. Также Facebook должен оплатить ещё 11 штрафов на общую сумму 44 миллиона рублей, а Google — 13 штрафов на общую сумму 31,5 миллиона рублей.

Часть постановлений по Facebook направлена в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания, уточнили в Роскомнадзоре. По штрафам остальных компаний срок добровольной оплаты не вышел либо постановления не вступили в законную силу.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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