Подстреленный водителем Cadillac в Москве таксист доставлял девушке цветы
Пострадавший не доехал до назначенного места буквально несколько домов.
В Москве произошли разборки со стрельбой между водителем Cadillac и таксистом. Кадр из видео © Telegram / SHOT
Стали известны новые подробности дорожного конфликта между водителем Cadillac и таксистом на Большой Грузинской улице в Москве. Оказалось, что водитель такси выполнял заказ по доставке цветов, но не доехал до места совсем чуть-чуть.
"Не доехал до места буквально несколько домов. Девушка, которая ждала букет, вышла встретить таксиста — она видела в приложении, где стоит машина. Подошла к авто, а таксист уже без сознания, в крови, его медики в скорую грузят", — рассказал в беседе с kp.ru осведомлённый источник.
Отмечается, что цветы девушке из машины не разрешили забрать полицейские, однако магазин, который отправлял заказ с таксистом-курьером, оперативно сделал новый букет и доставил его с другой машиной.
Резко согнулся над лужей крови: Появилось полное видео разборок со стрельбой между водителем Cadillac и таксистом в Москве
Как сообщал Лайф, стрельба произошла в центре Москвы сегодня днём. На месте разборок осталась огромная лужа крови, смотря на которую сложно поверить в то, что пострадавший выжил. 34-летнего таксиста госпитализировали, а стрелка задержали. Водитель Cadillac объяснил на допросе, почему расстрелял оппонента.
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