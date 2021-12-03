Подстреленный водителем Cadillac в Москве таксист доставлял девушке цветы

Стали известны новые подробности дорожного конфликта между водителем Cadillac и таксистом на Большой Грузинской улице в Москве. Оказалось, что водитель такси выполнял заказ по доставке цветов, но не доехал до места совсем чуть-чуть.

"Не доехал до места буквально несколько домов. Девушка, которая ждала букет, вышла встретить таксиста — она видела в приложении, где стоит машина. Подошла к авто, а таксист уже без сознания, в крови, его медики в скорую грузят", — рассказал в беседе с kp.ru осведомлённый источник.