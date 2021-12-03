Матвиенко — о смерти Нины Ургант: Это невосполнимая утрата для всех нас
Политик отметила, что актриса навсегда останется в нашей памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком.
Нина Ургант. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Творчество артистки Нины Ургант дарило людям радость и душевное тепло, она была беззаветно предана своему делу, говорится в телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которую она отправила по адресу Национального драматического театра России.
"Нина Николаевна навсегда останется в нашей памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком. Она была беззаветно предана своему делу, виртуозно владела тонкостями актёрского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь", — написала Матвиенко в телеграмме, направленной в Национальный драматический театр России.
Она также уточнила, что Нина Ургант воплотила на экране и театральной сцене плеяду необычайно глубоких, душевных и жизненных образов. Работы с её участием стали неотъемлемой частью отечественного театра и кинематографа, её творчество много лет дарило людям радость и душевное тепло.
Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.
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