Матвиенко — о смерти Нины Ургант: Это невосполнимая утрата для всех нас

Творчество артистки Нины Ургант дарило людям радость и душевное тепло, она была беззаветно предана своему делу, говорится в телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которую она отправила по адресу Национального драматического театра России.

"Нина Николаевна навсегда останется в нашей памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком. Она была беззаветно предана своему делу, виртуозно владела тонкостями актёрского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь", — написала Матвиенко в телеграмме, направленной в Национальный драматический театр России.

Она также уточнила, что Нина Ургант воплотила на экране и театральной сцене плеяду необычайно глубоких, душевных и жизненных образов. Работы с её участием стали неотъемлемой частью отечественного театра и кинематографа, её творчество много лет дарило людям радость и душевное тепло.