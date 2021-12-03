Песков ответил на вопрос об усилении мер безопасности Путина из-за омикрон-штамма
Тема стала актуальной на фоне выявления ковида у двух вернувшихся из ЮАР российских туристов.
Пока не приняты решения о том, будут ли усилены меры безопасности президента РФ Владимира Путина, а также ограничения для сотрудников Кремля на фоне возможного появления омикрон-штамма коронавируса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет решений", — цитирует ТАСС официального представителя Кремля.
Такой вопрос возник на фоне выявления коронавируса у двух российских туристов, вернувшихся на родину из ЮАР 3 декабря частным рейсом. Впрочем, пока не известно, каким именно штаммом заразились граждане. Напомним, что ЮАР стала источником новой вариации "омикрон".
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