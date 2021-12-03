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Песков ответил на вопрос об усилении мер безопасности Путина из-за омикрон-штамма

Тема стала актуальной на фоне выявления ковида у двух вернувшихся из ЮАР российских туристов.

3 декабря, 15:17

Пока не приняты решения о том, будут ли усилены меры безопасности президента РФ Владимира Путина, а также ограничения для сотрудников Кремля на фоне возможного появления омикрон-штамма коронавируса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет решений", — цитирует ТАСС официального представителя Кремля.

ВОЗ: Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в 38 странах

ВОЗ: Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в 38 странах

Такой вопрос возник на фоне выявления коронавируса у двух российских туристов, вернувшихся на родину из ЮАР 3 декабря частным рейсом. Впрочем, пока не известно, каким именно штаммом заразились граждане. Напомним, что ЮАР стала источником новой вариации "омикрон".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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