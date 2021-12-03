Песков ответил на вопрос об усилении мер безопасности Путина из-за омикрон-штамма

Пока не приняты решения о том, будут ли усилены меры безопасности президента РФ Владимира Путина, а также ограничения для сотрудников Кремля на фоне возможного появления омикрон-штамма коронавируса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.