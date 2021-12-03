РЭО предложил отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов

Российский экологический оператор (РЭО) разработал методику, которая позволит сократить объёмы отходов. В стране ежегодно образуется примерно 60 млн тонн мусора, из них половина — это упаковка. Предлагается поменять её на более экологичную, что уменьшит количество выбрасываемых материалов почти в два раза. Деталями проекта поделился генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев в интервью для телеканала "360".

Прежде всего, необходимо стимулировать использование покупателями многоразовой тары. Например, рассказывает Буцаев, гражданам не стоит покупать овощи и фрукты в отдельных упаковках, лучше брать с собой мешочки для них. Магазины могут использовать дозаторы для определённой продукции. Товары, которые не требуется мыть и термически обрабатывать, можно продавать через аппараты. А главное — здесь есть финансовая выгода для рядовых граждан.

"Благодаря методике возможно будет сократить в два раза отходообразование упаковки, то есть на 15 миллионов тонн. Это позволит уменьшить тариф для населения на 66 миллиардов рублей в год. Сейчас население платит по коммунальной услуге за вывоз отходов около 190 миллиардов рублей. Впоследствии снижение захоронения и объёмов отходообразования позволит сократить расходы бюджетных средств на рекультивацию полигонов на 2,25 миллиарда рублей", — пояснил Буцаев.

Предлагается также изменить требования к производству упаковки. К примеру, в одном изделии должно быть использовано минимум различных типов материалов, а лучше применять мономатериалы, которые легко поддаются утилизации. Нужно уменьшить вес упаковки, отказаться от её многослойности и от различных вкладышей из вспененного полистирола и измельчённого пенопласта.

От упаковки, которая трудно перерабатывается, предлагают и вовсе отказаться. Это флоупаки, ПЭТ-бутылки, подложки из вспененного полистирола, пластиковые контейнеры-ракушки, саше-пакеты, яичная упаковка из полистирола, блистеры (исключение — лекарства) и тому подобные материалы, привёл примеры Буцаев.