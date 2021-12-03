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Песков заявил, что решения о новых мерах из-за "омикрона" не являются прерогативой Кремля

Ранее у двух вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили ковид, но штамм пока не установлен.

3 декабря, 15:22
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прерогативой Кремля не являются решения о том, нужно ли в стране вводить новые меры на фоне возможного выявления первых случаев штамма коронавируса "омикрон".

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"Это не прерогатива Кремля", — ответил Песков на вопрос, могут ли усилиться ограничения из-за коронавируса, если на территории России подтвердятся случаи заражения омикрон-штаммом.

Как сообщалось ранее, у двух вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили ковид. Пока не известно, каким именно штаммом заразились граждане.

ВОЗ: Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в 38 странах

ВОЗ: Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в 38 странах

Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Из-за нового штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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