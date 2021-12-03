Песков заявил, что решения о новых мерах из-за "омикрона" не являются прерогативой Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прерогативой Кремля не являются решения о том, нужно ли в стране вводить новые меры на фоне возможного выявления первых случаев штамма коронавируса "омикрон".

"Это не прерогатива Кремля", — ответил Песков на вопрос, могут ли усилиться ограничения из-за коронавируса, если на территории России подтвердятся случаи заражения омикрон-штаммом.