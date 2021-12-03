Под Петербургом открыли памятник жертвам Кронштадтского восстания

В Кронштадте открыли памятник, приуроченный к 100-летию Кронштадтского восстания против большевиков и военного коммунизма. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Страшные события произошли в 1921 году во время Гражданской войны в послереволюционной России. Тогда восстание экипажей кораблей Балтийского флота и жителей Кронштадта было жестоко подавлено большевиками, впоследствии многих расстреляли. После распада СССР репрессии были признаны незаконными, а участников реабилитировали.

В церемонии открытия монумента приняли участие зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Спустя десятилетия мы восстанавливаем историческую справедливость и отдаём жертвам Кронштадтского восстания долг памяти и скорби. Открывая этот монумент, мы прежде всего думаем о том, чтобы никогда в истории нашей страны подобные события не повторились", — сказал Медведев.