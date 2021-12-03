В Раде проголосовали за памперсы в подарок Зеленскому на случай госпереворота
Вице-спикер Рады Елена Кондратюк на заседании зачитала находчивые запросы от парламентариев.
Кадр из видео © Трансляция на сайте "Верховная рада".
Вице-спикер Рады Елена Кондратюк на заседании зачитала депутатские запросы. Видео © Трансляция на сайте "Верховная рада".
Депутаты Верховной рады продолжили издеваться над президентом Украины Владимиром Зеленским после несостоявшегося госпереворота, устроив голосование по самым насущным для Киева вопросам: подарить лидеру Незалежной памперсы, пересадить его на "золотой унитаз" или подарить синтезатор. Трансляция голосования в парламенте велась на сайте Верховной рады.
Вице-спикер Рады Елена Кондратюк на заседании зачитала депутатские запросы от Гео Лероса и Алексея Гончаренко. Так, нардеп Гео Лерос, прославившийся тем, что публично с трибуны показал президенту неприличный жест, выступил с инициативой подарить Зеленскому комплект памперсов на случай нового государственного переворота и переселить его на "золотой унитаз" в резиденцию "Межигорье".
А член фракции Петра Порошенко ПЕС Алексей Гончаренко, вспомнив артистическое прошлое Зеленского, выступил с инициативой подарить синтезатор для исполнения на концерте номера "Братья Цицько — игра без штанов" из-за падения доверия граждан.
По результатам голосования в парламенте инициатива подарить памперсы главе государства понравилась больше всего. Её поддержали десять нардепов. За идею пересадить на "золотой унитаз" отдали два голоса, а подарить синтезатор решили восемь депутатов.
Ранее Лайф писал, что Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и в то, что предприниматель будет в нём участвовать. Ахметова возмутили слова Зеленского. А когда "время госпереворота" миновало, у общественности возникли вопросы к Зеленскому, в его офисе попытались оправдаться.
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