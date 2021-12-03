В Раде проголосовали за памперсы в подарок Зеленскому на случай госпереворота

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк на заседании зачитала депутатские запросы. Видео © Трансляция на сайте "Верховная рада".

Депутаты Верховной рады продолжили издеваться над президентом Украины Владимиром Зеленским после несостоявшегося госпереворота, устроив голосование по самым насущным для Киева вопросам: подарить лидеру Незалежной памперсы, пересадить его на "золотой унитаз" или подарить синтезатор. Трансляция голосования в парламенте велась на сайте Верховной рады.

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк на заседании зачитала депутатские запросы от Гео Лероса и Алексея Гончаренко. Так, нардеп Гео Лерос, прославившийся тем, что публично с трибуны показал президенту неприличный жест, выступил с инициативой подарить Зеленскому комплект памперсов на случай нового государственного переворота и переселить его на "золотой унитаз" в резиденцию "Межигорье".

А член фракции Петра Порошенко ПЕС Алексей Гончаренко, вспомнив артистическое прошлое Зеленского, выступил с инициативой подарить синтезатор для исполнения на концерте номера "Братья Цицько — игра без штанов" из-за падения доверия граждан.