Против расстрелявшего таксиста москвича на Cadillac возбудили уголовное дело
Как сообщалось ранее, злоумышленник открыл огонь из травматического оружия.
Скриншот из видео © LIFE
Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в центре Москвы, в результате которой пострадал 34-летний таксист. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство. — Прим. Лайфа). Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал Лайф, стрельба произошла в центре Москвы сегодня днём. На месте разборок осталась огромная лужа крови, и сложно поверить в то, что пострадавший выжил. 34-летнего таксиста госпитализировали, а стрелка задержали. Водитель Cadillac объяснил на допросе, почему расстрелял оппонента. Лайф публиковал полное видео конфликта.
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