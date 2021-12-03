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Против расстрелявшего таксиста москвича на Cadillac возбудили уголовное дело

Как сообщалось ранее, злоумышленник открыл огонь из травматического оружия.

3 декабря, 14:43

Скриншот из видео © LIFE

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в центре Москвы, в результате которой пострадал 34-летний таксист. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство. — Прим. Лайфа). Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расстрелявший таксиста москвич на Cadillac ранее уже был виновником дорожных разборок

Расстрелявший таксиста москвич на Cadillac ранее уже был виновником дорожных разборок

Как сообщал Лайф, стрельба произошла в центре Москвы сегодня днём. На месте разборок осталась огромная лужа крови, и сложно поверить в то, что пострадавший выжил. 34-летнего таксиста госпитализировали, а стрелка задержали. Водитель Cadillac объяснил на допросе, почему расстрелял оппонента. Лайф публиковал полное видео конфликта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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