Российская биатлонистка Шевченко победила в спринте на этапе Кубка IBU

В аналогичной дисциплине на турнире в Норвегии до этого победил россиянин Антон Бабиков.

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Шевченко преодолела дистанцию в семь с половиной километров за 21 минуту 30,2 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль, третьей — Пола Боте из Франции. Обе спортсменки также обошлись без промахов на огневых рубежах, уступив россиянке 1,2 и 4,3 секунды соответственно.

Ещё одна россиянка, Екатерина Носкова, показала шестой результат. Анастасия Гореева заняла 24-е место, Евгения Буртасова — 25-е, Наталья Гербулова — 39-е.