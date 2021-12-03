Российская биатлонистка Шевченко победила в спринте на этапе Кубка IBU

Шевченко преодолела дистанцию в семь с половиной километров за 21 минуту 30,2 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль, третьей — Пола Боте из Франции. Обе спортсменки также обошлись без промахов на огневых рубежах, уступив россиянке 1,2 и 4,3 секунды соответственно.