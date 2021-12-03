Российская биатлонистка Шевченко победила в спринте на этапе Кубка IBU
В аналогичной дисциплине на турнире в Норвегии до этого победил россиянин Антон Бабиков.
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.
Шевченко преодолела дистанцию в семь с половиной километров за 21 минуту 30,2 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль, третьей — Пола Боте из Франции. Обе спортсменки также обошлись без промахов на огневых рубежах, уступив россиянке 1,2 и 4,3 секунды соответственно.
Ещё одна россиянка, Екатерина Носкова, показала шестой результат. Анастасия Гореева заняла 24-е место, Евгения Буртасова — 25-е, Наталья Гербулова — 39-е.
Ранее в аналогичной дисциплине у мужчин на этапе Кубка IBU в Шушене победил россиянин Антон Бабиков. В тройку призёров также попали норвежцы Филип Фьельд Андерсен и Ховард Богетвейт.
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