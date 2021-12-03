ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 декабря 2021, 14:37

Российская биатлонистка Шевченко победила в спринте на этапе Кубка IBU

В аналогичной дисциплине на турнире в Норвегии до этого победил россиянин Антон Бабиков.

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Шевченко преодолела дистанцию в семь с половиной километров за 21 минуту 30,2 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала норвежка Каролин Эрдаль, третьей — Пола Боте из Франции. Обе спортсменки также обошлись без промахов на огневых рубежах, уступив россиянке 1,2 и 4,3 секунды соответственно.

Ещё одна россиянка, Екатерина Носкова, показала шестой результат. Анастасия Гореева заняла 24-е место, Евгения Буртасова — 25-е, Наталья Гербулова — 39-е.

Российский биатлонист Латыпов остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Латыпов остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира

Ранее в аналогичной дисциплине у мужчин на этапе Кубка IBU в Шушене победил россиянин Антон Бабиков. В тройку призёров также попали норвежцы Филип Фьельд Андерсен и Ховард Богетвейт.

BannerImage

Фото © ТАСС / ZUMA / Deubert / Ibu

Роман Фейгин
  • Новости
  • Биатлон
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar