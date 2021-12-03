В Минпромторге предложили маркировать пиво
Причём постановление может быть распространено как на первичную упаковку напитка, так и на ту, что предназначена для розничной торговли.
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Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку пива. Это следует из проекта постановления кабмина, который опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Отмечается, что с 1 сентября 2022 года маркировку хотят ввести для пива в специализированной упаковке, которая не предназначена для конечной розничной продажи, однако уже с 1 декабря 2022 года аналогичные требования могут быть введены и для всех остальных видов упаковки напитка.
Ранее Лайф писал, что "Роскачество" выявило нарушения в производстве светлого пива, которое продаётся на российских прилавках.
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