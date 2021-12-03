В Минпромторге предложили маркировать пиво

Отмечается, что с 1 сентября 2022 года маркировку хотят ввести для пива в специализированной упаковке, которая не предназначена для конечной розничной продажи, однако уже с 1 декабря 2022 года аналогичные требования могут быть введены и для всех остальных видов упаковки напитка.