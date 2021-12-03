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В Минпромторге предложили маркировать пиво

Причём постановление может быть распространено как на первичную упаковку напитка, так и на ту, что предназначена для розничной торговли.

3 декабря, 14:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку пива. Это следует из проекта постановления кабмина, который опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что с 1 сентября 2022 года маркировку хотят ввести для пива в специализированной упаковке, которая не предназначена для конечной розничной продажи, однако уже с 1 декабря 2022 года аналогичные требования могут быть введены и для всех остальных видов упаковки напитка.

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Поставщики столкнулись с проблемами при вводе на российский рынок новых сортов пива и вина

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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