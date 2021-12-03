Кириенко заявил на форуме "Мы вместе", что число волонтёров в РФ выросло в пять раз
Он отметил, что благодаря добровольцам помощь получило более 6,5 миллиона человек.
Сергей Кириенко на форуме "Мы вместе". Фото © LIFE
Число россиян, которые хотя бы раз в год участвуют в волонтёрских и благотворительных проектах, за семь лет выросло в пять раз — а это порядка 15% населения страны. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на заседании совета Торгово-промышленной палаты России в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе".
Кириенко на форуме "Мы вместе" заявил, что доля волонтёров в РФ выросла в пять раз. Видео © LIFE
"Популярность волонтёрства, отношение к волонтёрству в России улучшается на глазах. Семь лет назад в волонтёрских и добровольческих проектах принимало участие 3% населения, сейчас хотя бы раз в год участие в каких-то волонтёрских, благотворительных проектах принимает 15%. Это колоссальный рост — в пять раз", — сказал он.
Кириенко добавил, что не только частные лица, но и предприниматели не остаются в стороне от волонтёрской деятельности. В акции "Мы вместе" приняло участие почти 10 тысяч компаний. Кто-то из них выделял средства сотнями миллионов и миллиардами, кто-то — десять тысяч рублей. В результате помощь получило более 6,5 миллиона человек. Он также поблагодарил представителей бизнеса, которые даже во время пандемии ковида продолжали помогать гражданам, хотя пандемия создала "компаниям массу проблем".
Напомним, форум объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней посетители смогут увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Будет запущена акция "Ёлка желаний" и марафон от российского общества "Знание", поучаствовать в которых получится прямо на площадке.
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