Кириенко заявил на форуме "Мы вместе", что число волонтёров в РФ выросло в пять раз

Число россиян, которые хотя бы раз в год участвуют в волонтёрских и благотворительных проектах, за семь лет выросло в пять раз — а это порядка 15% населения страны. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на заседании совета Торгово-промышленной палаты России в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе".

Кириенко на форуме "Мы вместе" заявил, что доля волонтёров в РФ выросла в пять раз. Видео © LIFE

"Популярность волонтёрства, отношение к волонтёрству в России улучшается на глазах. Семь лет назад в волонтёрских и добровольческих проектах принимало участие 3% населения, сейчас хотя бы раз в год участие в каких-то волонтёрских, благотворительных проектах принимает 15%. Это колоссальный рост — в пять раз", — сказал он.

Кириенко добавил, что не только частные лица, но и предприниматели не остаются в стороне от волонтёрской деятельности. В акции "Мы вместе" приняло участие почти 10 тысяч компаний. Кто-то из них выделял средства сотнями миллионов и миллиардами, кто-то — десять тысяч рублей. В результате помощь получило более 6,5 миллиона человек. Он также поблагодарил представителей бизнеса, которые даже во время пандемии ковида продолжали помогать гражданам, хотя пандемия создала "компаниям массу проблем".