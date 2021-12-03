Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой

Суд в Москве продлил арест экс-замминистра просвещения РФ и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания М. Раковой под стражей до 6 марта 2022 года", — говорится в сообщении суда.