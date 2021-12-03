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Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой

Бывшая чиновница, обвиняемая в мошенничестве, пробудет под стражей минимум до 6 марта.

3 декабря, 14:24

Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova

Суд в Москве продлил арест экс-замминистра просвещения РФ и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания М. Раковой под стражей до 6 марта 2022 года", — говорится в сообщении суда.

Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение

Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям. Тогда же был арестован сожитель Раковой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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