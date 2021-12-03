Путин поручил ввести налоговый вычет при инвестициях в российские акции
Внести изменения в законодательство РФ по поощрениям для инвесторов нужно до 15 июля 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин дал распоряжение кабмину и Центробанку проработать вопрос о предоставлении физлицам налогового вычета за инвестиции в российские ценные бумаги. Перечень поручений главы государства по итогам инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!" опубликован на сайте Кремля.
"Внести изменения в законодательство РФ, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов", — говорится в документе.
Кроме того, Путин поручил правительству и ЦБ внести изменения в российское законодательство для создания механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды по аналогии с системой страхования банковских вкладов. Срок выполнения распоряжений главы государства — 15 июля 2022 года.
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