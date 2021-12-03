Центры управления регионами РФ за год рассмотрели 10 млн обращений

С начала открытия в России 84 центров управления регионами в декабре 2020 года их сотрудники обработали более 10 миллионов обращений. Как уточнил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году россияне обращались в ЦУР в пять раз чаще.

"За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в пять раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений", — сказал он во время рабочей поездки в Оренбургскую область, где посетил местный ЦУР.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в свою очередь отметил, что региональные власти сначала учитывают запросы жителей и "задействуют инструменты и аналитику" центров не только на уровне субъекта, но и "буквально в каждой территории".

В топ-5 запросов россиян в ЦУР вошли "вакцинация или лечение от коронавируса", "дороги", ЖКХ, "благоустройство", а также "социальные услуги и защита". В том числе центры осуществляют аналитику процесса вакцинации жителей, введения ограничительных мер и реакции людей на эти решения.