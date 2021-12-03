Еврокомиссия изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы КНР
В результате принятого страной решения литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары.
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Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы Китая. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.
"Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию", — заявила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
В результате того, что страна исключила Литву из своей таможенной системы, литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары.
Отношения Литвы и КНР обострились после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня 18 ноября. В связи с этим Китай снизил уровень дипотношений с Литвой — в Пекине решение Вильнюса назвали вмешательством в свои дела и нарушением территориальной целостности государства. Позднее в связи с этим решением Литва выразила своё сожаление.
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