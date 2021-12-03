Еврокомиссия изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы КНР

Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы Китая. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

"Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию", — заявила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

В результате того, что страна исключила Литву из своей таможенной системы, литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары.