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Еврокомиссия изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы КНР

В результате принятого страной решения литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары.

3 декабря, 14:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EU_Commission" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@EU_Commission</a></p>

Фото © Twitter / @EU_Commission

Еврокомиссия (ЕК) в настоящее время изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы Китая. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

"Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию", — заявила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

В результате того, что страна исключила Литву из своей таможенной системы, литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары.

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Отношения Литвы и КНР обострились после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня 18 ноября. В связи с этим Китай снизил уровень дипотношений с Литвой — в Пекине решение Вильнюса назвали вмешательством в свои дела и нарушением территориальной целостности государства. Позднее в связи с этим решением Литва выразила своё сожаление.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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