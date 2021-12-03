Спецслужбы спустя 16 лет раскрыли дело о покушении на бывшего вице-мэра Ставрополя Уткина

Сотрудникам спецслужб спустя 16 лет удалось установить личности преступников, которые в октябре 2004 года пытались убить вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина. Однако привлечь их к ответственности уже не удастся, сообщил Лайфу источник.

История берёт своё начало в декабре 2003 года, когда около Администрации Ставрополя обнаружили взрывное устройство. Тогда возбудили уголовное дело и приставили охрану к мэру и вице-мэру. Позже, в 2004 году, Уткин выезжал на машине из своего частного дома в сопровождении охраны из МВД, и в этот момент сработало взрывное устройство. В результате пострадал один правоохранитель. Вновь было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, после чего начались поиски виновных.

Спустя 16 лет ставропольским службам МВД и ФСБ удалось выяснить, кто готовил покушение на Уткина. Как стало известно, это два учредителя ростовского ЧОПа "Гарант" — Александр Савин и Максим Кононов, которые, как оказалось, признаны погибшими. Обвиняемые были убиты в Пятигорске в 2015-м и в Минераловодском городском округе в 2016 году соответственно.

При этом сам Уткин в настоящее время находится в СИЗО за покушение на убийство пяти человек, совершённое более 20 лет назад. В 2007 году он стал депутатом краевой думы, а в 2008-м получил первое обвинение от правоохранителей — в превышении полномочий и махинациях с муниципальным жильём. Тогда его приговорили к условному сроку. В 2017 году сообщалось, что он обманул граждан путём оказания содействия в прекращении уголовных дел, после чего в 2019 году был лишён свободы на 4 года.

А в феврале 2021 года Уткина задержали по подозрению в организации пяти убийств 20-летней давности. 3 декабря Ленинский суд Ставрополя продлил его арест по данному делу. Так, бывший спикер Думы Ставропольского края пробудет в СИЗО до февраля 2022 года.