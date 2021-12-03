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Рашкина вызвали в Следственный комитет на допрос в качестве подозреваемого

Его однопартиец Обухов рассказал, что дата дознания пока согласовывается.

3 декабря, 15:35
<p>Валерий Рашкин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/kprf?z=photo-26362316_457319755" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КПРФ</a></p>

Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о нарушении правил охоты в качестве подозреваемого.

"Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет как подозреваемого. Пока не ясно, когда пройдёт допрос. Это согласовывается", — рассказал его однопартиец Сергей Обухов в беседе с ТАСС.

Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

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Позже парламентарий записал видеообращение, в котором сознался в убийстве лося. После этого в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы дали согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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