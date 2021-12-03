Рашкина вызвали в Следственный комитет на допрос в качестве подозреваемого

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о нарушении правил охоты в качестве подозреваемого.

"Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет как подозреваемого. Пока не ясно, когда пройдёт допрос. Это согласовывается", — рассказал его однопартиец Сергей Обухов в беседе с ТАСС.