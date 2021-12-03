Адвокат Ким рассказал, какое наказание грозит расстрелявшему таксиста москвичу
Основным критерием для наказания станет оценка тяжести травм у потерпевшего.
Место происшествия на Большой Грузинской улице в Москве. Кадр из видео © Telegram / SHOT
Наказание для водителя автомобиля Cadillac Escalade, который расстрелял из травмата таксиста в центре Москвы, может рассматриваться по нескольким статьям, в зависимости от тяжести нанесённого им вреда. Об этом Лайфу рассказал адвокат Игорь Ким.
"Всё зависит от того, насколько тяжёлые он [пострадавший] получил ранения. От этого будет квалифицироваться мера наказания. Это умышленное причинение либо лёгкой, средней, тяжкой степени. Если это будет 111-я [тяжкое причинение вреда здоровью] или 112-я [средней тяжести вред здоровью] статьи, то грозит ему лишение свободы от трёх до пяти лет. Если человек прописан в другом городе, то в этом случае мерой пресечения будет избран арест", — сказал он.
Ким добавил, что если потерпевший получил лёгкие ранения (ст. 115 УК РФ), то его обидчик отделается штрафом до 40 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов. Также, отметил адвокат, роль сыграет, имел ли стрелявший ранее проблемы с законом. В этом случае наказание может быть суровее.
Дорожные разборки не редкость для столицы. Так, недавно на Киевском шоссе дорогу не поделили двое водителей. В результате один из них вышел из авто с угрозами, а второй достал перцовый баллончик. А ещё Лайф писал, что в Москве 18-летний пьяный парень угнал автомобиль вместе со спавшим внутри владельцем.
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