Адвокат Ким рассказал, какое наказание грозит расстрелявшему таксиста москвичу

Наказание для водителя автомобиля Cadillac Escalade, который расстрелял из травмата таксиста в центре Москвы, может рассматриваться по нескольким статьям, в зависимости от тяжести нанесённого им вреда. Об этом Лайфу рассказал адвокат Игорь Ким.

"Всё зависит от того, насколько тяжёлые он [пострадавший] получил ранения. От этого будет квалифицироваться мера наказания. Это умышленное причинение либо лёгкой, средней, тяжкой степени. Если это будет 111-я [тяжкое причинение вреда здоровью] или 112-я [средней тяжести вред здоровью] статьи, то грозит ему лишение свободы от трёх до пяти лет. Если человек прописан в другом городе, то в этом случае мерой пресечения будет избран арест", — сказал он.