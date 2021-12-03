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Четверо журналистов попали в список СМИ-иноагентов

Все они работали в изданиях, которые уже включены в данный реестр Минюста РФ.

3 декабря, 18:53

Фото © ТАСС / Evgenij Razumnyj

Министерство юстиции России дополнило список иностранных СМИ-иноагентов именами четырёх журналистов, а также включило в него ещё одну организацию.

"Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна* [автор "Медиазоны"*], Гималова Регина Эмилевна*, Григорьев Андрей Валерьевич* и Григорьева Алина Александровна* [журналисты "Idel.Реалии"*]", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, также включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право"*.

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Напомним, что закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. На данный момент в реестр СМИ-иноагентов занесены 103 юридических и физических лица. Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.

* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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