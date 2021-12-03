Четверо журналистов попали в список СМИ-иноагентов

Напомним, что закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. На данный момент в реестр СМИ-иноагентов занесены 103 юридических и физических лица. Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.