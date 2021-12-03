Российские Су-27 и Су-30 сопроводили два самолёта-разведчика США над Чёрным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух для сопровождения самолётов-разведчиков США над Чёрным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Как уточняется, 3 декабря российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30... Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Чёрного моря", — говорится в сообщении.

После разворота иностранных военных самолётов от госграницы отечественные истребители вернулись на аэродром базирования. Полёты российских воздушных судов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.