Российские Су-27 и Су-30 сопроводили два самолёта-разведчика США над Чёрным морем
Нарушения государственной границы РФ со стороны иностранных бортов допущено не было.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух для сопровождения самолётов-разведчиков США над Чёрным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Как уточняется, 3 декабря российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30... Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Чёрного моря", — говорится в сообщении.
После разворота иностранных военных самолётов от госграницы отечественные истребители вернулись на аэродром базирования. Полёты российских воздушных судов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.
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