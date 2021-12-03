В Берлине запретят танцевать в ночных клубах из-за коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции Правительство Берлина выпустило запрет на танцы в ночных клубах и на дискотеках. При этом отмечается, что сами заведения решили пока не закрывать. Об этом сообщается на сайте правительства столицы ФРГ.



Также вход в госучреждения будет доступен только привитым и переболевшим или с отрицательным тестом на коронавирус, масочный режим в общественном транспорте теперь распространяется на перроны железнодорожного транспорта и паромные терминалы, также вводится ограничение контактов для невакцинированных в частной сфере. Так, мероприятия и частные встречи разрешены только в кругу своих близких либо с двумя членами другой семьи. При этом детей до 14 лет это ограничение не касается.

Кроме того, ограничат число посетителей крупных мероприятий (на открытом воздухе — не более одной тысячи человек, в закрытых помещениях — не более 200 человек), а также тех, где возможно обеспечение гигиенических мер безопасности (на открытом воздухе могут находиться до пяти тысяч человек, а в помещениях — до двух с половиной тысяч).

При этом власти сообщили, что пока не планируют закрывать рождественские ярмарки. Они будут работать для людей с сертификатом о вакцинации или о перенесённом заболевании. Усиление антиковидных мер вступит в силу 8 декабря. По предварительной информации, эти меры будут действовать до 2 января 2022 года.