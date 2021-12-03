В Рязанской области двое детей провалились под лёд и утонули
Несчастный случай произошёл в деревне Дедюхино. Организовано проведение доследственной проверки.
Фото © СК РФ по Рязанской области
Два брата четырёх и семи лет утонули, провалившись под лёд в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте СК России по региону. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
"По предварительным данным, 3 декабря 2021 года двое братьев семи и четырёх лет, оставленные родителями без присмотра, вышли на открытый лёд искусственного водоёма, расположенного в населённом пункте, провалились в воду и утонули", — говорится в сообщении.
Также на место гибели детей в деревню Дедюхино прибыла уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
Ранее подобный случай произошёл во Владимирской области, где трое детей утонули в озере, провалившись под лёд. По данным Лайфа, погибшие — восьмилетние двойняшки и их девятилетний приятель.
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