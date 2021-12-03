В Рязанской области двое детей провалились под лёд и утонули

Два брата четырёх и семи лет утонули, провалившись под лёд в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте СК России по региону. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

"По предварительным данным, 3 декабря 2021 года двое братьев семи и четырёх лет, оставленные родителями без присмотра, вышли на открытый лёд искусственного водоёма, расположенного в населённом пункте, провалились в воду и утонули", — говорится в сообщении.

Также на место гибели детей в деревню Дедюхино прибыла уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.