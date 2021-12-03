Суд продлил арест ректора Шанинки Зуева по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева до 7 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Зуеву на срок до 7 марта 2022 года", — сказали в суде.

Адвокаты Зуева просили суд рассмотреть возможность отпустить ректора под залог или домашний арест, однако инстанция встала на сторону обвинения.