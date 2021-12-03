Суд продлил арест ректора Шанинки Зуева по делу о мошенничестве
Согласно решению, он будет содержаться под стражей минимум до 7 марта 2022 года.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева до 7 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Зуеву на срок до 7 марта 2022 года", — сказали в суде.
Адвокаты Зуева просили суд рассмотреть возможность отпустить ректора под залог или домашний арест, однако инстанция встала на сторону обвинения.
Ранее ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинения в фиктивном трудоустройстве. О задержании Зуева стало известно 12 октября, а до этого ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей.
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