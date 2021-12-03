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Суд продлил арест ректора Шанинки Зуева по делу о мошенничестве

Согласно решению, он будет содержаться под стражей минимум до 7 марта 2022 года.

3 декабря, 17:48
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева до 7 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Зуеву на срок до 7 марта 2022 года", — сказали в суде.

Адвокаты Зуева просили суд рассмотреть возможность отпустить ректора под залог или домашний арест, однако инстанция встала на сторону обвинения.

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Ранее ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинения в фиктивном трудоустройстве. О задержании Зуева стало известно 12 октября, а до этого ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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