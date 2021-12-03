Главе СК доложат о деле подростков, едва не убивших родителей подруги под Смоленском

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростков, которые чуть не убили мать и отчима 14-летней школьницы в Смоленской области из-за того, что те не пускали её гулять. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Смоленской области Уханову А.Ю. доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела, возбуждённого по факту покушения на убийство семейной пары, организованного их дочерью", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 декабря в посёлке Верхнеднепровском между 14-летней школьницей, её матерью и отчимом случился конфликт. После ссоры девушка позвонила знакомому в Десногорск и пожаловалась, что родители не отпускают её гулять ночью. Парень был намерен действовать решительно и собрал компанию подростков, которые пришли к дому его подруги.

Подростки хотели отомстить взрослым и около 5:00 по местному времени зашли в квартиру и напали с ножом на отчима. Мужчина получил множественные ножевые ранения в область груди, а у матери девушки оказалась рассечена рука. Пострадавших взрослых госпитализировали, а подростков задержали. Возбуждено дело по факту покушения на убийство по предварительному сговору.