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Главе СК доложат о деле подростков, едва не убивших родителей подруги под Смоленском

Компания хотела отомстить взрослым за то, что те не отпустили девочку гулять ночью.

3 декабря, 17:37
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1635541/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следком РФ</a></p>

Фото © Следком РФ

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростков, которые чуть не убили мать и отчима 14-летней школьницы в Смоленской области из-за того, что те не пускали её гулять. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Смоленской области Уханову А.Ю. доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела, возбуждённого по факту покушения на убийство семейной пары, организованного их дочерью", — говорится в сообщении.

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13-летний мальчик умер после удара одноклассника в школе в Комсомольске-на-Амуре

По данным следствия, 2 декабря в посёлке Верхнеднепровском между 14-летней школьницей, её матерью и отчимом случился конфликт. После ссоры девушка позвонила знакомому в Десногорск и пожаловалась, что родители не отпускают её гулять ночью. Парень был намерен действовать решительно и собрал компанию подростков, которые пришли к дому его подруги.

Подростки хотели отомстить взрослым и около 5:00 по местному времени зашли в квартиру и напали с ножом на отчима. Мужчина получил множественные ножевые ранения в область груди, а у матери девушки оказалась рассечена рука. Пострадавших взрослых госпитализировали, а подростков задержали. Возбуждено дело по факту покушения на убийство по предварительному сговору.

Ранее Лайф рассказывал шокирующую историю 20-летней москвички, которая убила собственного деда. Во время задержания девушка призналась в совершении преступления и объяснила, что ударила пенсионера ножом, потому что он якобы на неё напал.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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