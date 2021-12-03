Медведчук заявил, что украинцы должны "терпеть свой выбор"

"Можно обсуждать на ваших шоу в интервью с отдельными политиками что угодно и сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Когда это люди поймут, они дадут оценку этой власти. Но люди сами должны дать оценку власти. Я категорический противник "майданов", революций и всего остального. Люди избрали эту власть — пусть терпят, пусть ждут. Когда дождутся, пусть примут другое решение", — сказал нардеп в эфире телеканала UkrLive.