Медведчук заявил, что украинцы должны "терпеть свой выбор"
Он заявил, что от бесконечных обсуждений ситуации в стране ничего не изменится и, когда украинцы это поймут, они сами дадут оценку действующей власти.
Фото © Facebook / "ОПЗЖ"
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что выступает против "майданов" и революций, а граждане Незалежной сами выбрали действующую власть и "должны терпеть свой выбор".
"Можно обсуждать на ваших шоу в интервью с отдельными политиками что угодно и сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Когда это люди поймут, они дадут оценку этой власти. Но люди сами должны дать оценку власти. Я категорический противник "майданов", революций и всего остального. Люди избрали эту власть — пусть терпят, пусть ждут. Когда дождутся, пусть примут другое решение", — сказал нардеп в эфире телеканала UkrLive.
Он также выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовящемся в стране госперевороте ради пиара и отвлечения от проблем в стране, в какой-то мере цель достигнута.
Ранее экс-спикер Рады Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Также политик планирует создать собственную партию, чтобы принять участие в парламентских выборах.
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