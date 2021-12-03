Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актрисы театра и кино Нины Ургант в связи с её смертью. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Сегодня не стало Нины Николаевны Ургант — одной из самых ярких драматических актрис. Это большая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, для всех нас", — написал он в телеграмме.

Премьер-министр отметил особое дарование и индивидуальность Нины Ургант. На театральных подмостках и в кинематографе Ургант виртуозно перевоплощалась в Раневскую, Беатриче и Ксантиппу, учительницу и медсестру, добавил Михаил Мишустин.

"Нины Николаевны Ургант больше нет с нами, но она навсегда останется в замечательных фильмах, спектаклях. В нашей памяти", — заключил он.