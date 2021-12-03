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"Навсегда с нами": Мишустин назвал смерть Нины Ургант большой утратой и вспомнил самые яркие её роли

Он отметил особое дарование и индивидуальность народной артистки, назвав её одной из самых лучших драматических актрис.

3 декабря, 17:09
<p>Фото © ТАСС / Юрий Белинский</p>

Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актрисы театра и кино Нины Ургант в связи с её смертью. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Сегодня не стало Нины Николаевны Ургант — одной из самых ярких драматических актрис. Это большая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, для всех нас", — написал он в телеграмме.

Премьер-министр отметил особое дарование и индивидуальность Нины Ургант. На театральных подмостках и в кинематографе Ургант виртуозно перевоплощалась в Раневскую, Беатриче и Ксантиппу, учительницу и медсестру, добавил Михаил Мишустин.

"Нины Николаевны Ургант больше нет с нами, но она навсегда останется в замечательных фильмах, спектаклях. В нашей памяти", — заключил он.

Матвиенко — о смерти Нины Ургант: Это невосполнимая утрата для всех нас

Матвиенко — о смерти Нины Ургант: Это невосполнимая утрата для всех нас

Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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