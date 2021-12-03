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"Как причёска Джонсона": Главную ёлку Великобритании осмеяли в соцсетях за потрёпанный вид

Дерево вызвало у лондонцев ироничную реакцию. Многие назвали его ветки короткими и "лысыми", а сам ствол — кривым.

3 декабря, 17:05
<p>Фото © <a href="https://www.reuters.com/world/europe/norways-threadbare-christmas-tree-present-underwhelms-some-britain-2021-12-02/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">REUTERS</a> / Hannah McKay</p>

Фото © REUTERS / Hannah McKay

В Лондоне установили главную рождественскую ёлку Великобритании. Она появилась на Трафальгарской площади, в километре от Букингемского дворца. Однако не всем местным жителям новогоднее дерево пришлось по вкусу. В Сети разгорелся настоящий праздничный скандал.

Главную новогоднюю ёлку страны срубят в Подмосковье 14 декабря

Главную новогоднюю ёлку страны срубят в Подмосковье 14 декабря

Фотографии дерева сразу же были обнародованы пользователями Twitter. На кадрах видно, что у ёлки есть сломанные ветви и одна сторона будто меньше другой. Многие британцы назвали дерево "лысым" и кривым. Пользователи в Сети даже шутят, что ёлка "с похмелья" или, возможно, "болеет коронавирусом". Нашлись и те, кто заодно сострил по поводу её сходства с британским премьером Борисом Джонсоном. По их мнению, ёлка выглядит "как причёска Джонсона". При этом некоторые настолько расстроились, что даже всерьёз попросили заменить новогоднее дерево на другое.

Ежегодно рождественскую ель на Трафальгарскую площадь привозят из Норвегии в качестве благодарности за поддержку Великобритании во время Второй мировой войны. Пользователи с ироничными комментариями не обошли стороной и эту тему. Одни заявили, что это символ упадка Британии, а другие предположили, что это может быть шуткой со стороны Норвегии.

Однако нашлись и те, кто начал защищать честь лондонской ели, а также потребовал оставить её в покое. В частности, посол Норвегии Ричард Вуд заявил, что присутствовал при выборе дерева, и отметил, что перед отправкой оно было целым.

Рождественскую ёлку уже украсили и зажгли на ней новогодние огни. Однако многие пользователи всё равно остались при своём мнении и заявили, что новогоднее убранство не сильно помогло исправить ситуацию.

Ранее эксперт Пухарев перечислил основные правила выбора ёлки. Он призвал покупать новогоднее дерево только в специализированных местах у людей, имеющих все необходимые документы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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