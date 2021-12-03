В Лондоне установили главную рождественскую ёлку Великобритании. Она появилась на Трафальгарской площади, в километре от Букингемского дворца. Однако не всем местным жителям новогоднее дерево пришлось по вкусу. В Сети разгорелся настоящий праздничный скандал.

Фотографии дерева сразу же были обнародованы пользователями Twitter. На кадрах видно, что у ёлки есть сломанные ветви и одна сторона будто меньше другой. Многие британцы назвали дерево "лысым" и кривым. Пользователи в Сети даже шутят, что ёлка "с похмелья" или, возможно, "болеет коронавирусом". Нашлись и те, кто заодно сострил по поводу её сходства с британским премьером Борисом Джонсоном. По их мнению, ёлка выглядит "как причёска Джонсона". При этом некоторые настолько расстроились, что даже всерьёз попросили заменить новогоднее дерево на другое.

The Trafalgar Square tree has arrived. pic.twitter.com/3X4w6YazbP — dan barker (@danbarker) November 30, 2021

Ежегодно рождественскую ель на Трафальгарскую площадь привозят из Норвегии в качестве благодарности за поддержку Великобритании во время Второй мировой войны. Пользователи с ироничными комментариями не обошли стороной и эту тему. Одни заявили, что это символ упадка Британии, а другие предположили, что это может быть шуткой со стороны Норвегии.

Are we at war with Norway now? https://t.co/UDfWBx11in — Hannah Al-Othman (@HannahAlOthman) December 1, 2021

Однако нашлись и те, кто начал защищать честь лондонской ели, а также потребовал оставить её в покое. В частности, посол Норвегии Ричард Вуд заявил, что присутствовал при выборе дерева, и отметил, что перед отправкой оно было целым.

Good job Twitter isn’t real life!!

The Trafalgar Square Christmas tree is appreciated by the vast majority. And is an amazing gesture from the people of Oslo.

Looking forward to the lighting tonight!

(Below, the tree coming from its Norwegian forest🌲) pic.twitter.com/1RaUMDOvWP — Richard Wood 🇬🇧 (@RichWoodUK) December 2, 2021

Рождественскую ёлку уже украсили и зажгли на ней новогодние огни. Однако многие пользователи всё равно остались при своём мнении и заявили, что новогоднее убранство не сильно помогло исправить ситуацию.

Here is the Trafalgar Square tree fully lit. pic.twitter.com/DRExKUFGUW — dan barker (@danbarker) December 2, 2021