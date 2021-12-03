Под Самарой задержали заключённого, сбежавшего из колонии строгого режима
Он был осуждён на пять лет и десять месяцев по статье о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия.
Радик Гайфутдинов. Фото © LIFE
Заключённый Радик Гайфутдинов, который 2 декабря сбежал из исправительной колонии № 6 строгого режима в посёлке Управленческий Самарской области, задержан. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, преступника поймали в селе Купино Безенчукского района. Подробности задержания уточняются.
Гайфутдинов отбывал в исправительном учреждении пять лет и десять месяцев по статье "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Гайфутдинов совершил побег во время аварийных работ.
Как уже сообщал Лайф, по факту побега заключённого СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку по статье "Халатность". Также проверку организовала региональная прокуратура.
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