НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Самарой задержали заключённого, сбежавшего из колонии строгого режима

Он был осуждён на пять лет и десять месяцев по статье о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия.

3 декабря, 16:41
<p>Радик Гайфутдинов. Фото © LIFE</p>

Радик Гайфутдинов. Фото © LIFE

Заключённый Радик Гайфутдинов, который 2 декабря сбежал из исправительной колонии № 6 строгого режима в посёлке Управленческий Самарской области, задержан. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, преступника поймали в селе Купино Безенчукского района. Подробности задержания уточняются.

Гайфутдинов отбывал в исправительном учреждении пять лет и десять месяцев по статье "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Гайфутдинов совершил побег во время аварийных работ.

Под Самарой заключённый сбежал из колонии строгого режима

Под Самарой заключённый сбежал из колонии строгого режима

Как уже сообщал Лайф, по факту побега заключённого СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку по статье "Халатность". Также проверку организовала региональная прокуратура.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1