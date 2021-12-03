Под Самарой задержали заключённого, сбежавшего из колонии строгого режима

Заключённый Радик Гайфутдинов, который 2 декабря сбежал из исправительной колонии № 6 строгого режима в посёлке Управленческий Самарской области, задержан. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, преступника поймали в селе Купино Безенчукского района. Подробности задержания уточняются.

Гайфутдинов отбывал в исправительном учреждении пять лет и десять месяцев по статье "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Гайфутдинов совершил побег во время аварийных работ.